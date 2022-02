Zwolnienie z podatku za zielony dach lub ścianę. Radni PO chcą nowej polityki ekologicznej w Opolu

Zdaniem radnych Platformy Obywatelskiej, zielone ściany i dachy to dobry sposób na poprawę jakości powietrza w mieście i podniesienie komfortu życia.

Pokryte zielenią elewacje stają się naturalnymi filtrami zanieczyszczeń. Regulują temperaturę wewnątrz budynków – chronią przed upałem i wiatrem. Pochłaniają nadmiar wilgoci i wyciszają hałas.

- Ekologiczna okolica i zielona przestrzeń to jedne z najważniejszych wyzwań i priorytetów, przed którymi dziś stoją polskie miasta. Ma to być zachęta dla nas wszystkich, aby polepszać jakość powietrza w mieście oraz dbać o walory estetyczne. Zielone dachy i fasady wpływają także na ochłodzenie budynku latem, zatrzymują wilgoć a następnie uwalniają ją do atmosfery – wyjaśnia Przemysław Pospieszyński, przewodniczący klubu radnych PO.