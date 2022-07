2021 to był dobry rok w budownictwie. Rekordowa ilość nowych mieszkań na Opolszczyźnie

To o 30 procent więcej niż w roku 2020. 45 procent z nich (1542 mieszkania) – zbudowały osoby prywatne, inwestorzy indywidualni. Tu przyrost rok do roku wynosi 15 procent. Deweloperzy budujący mieszkania na sprzedaż lub wynajem, oddali na rynek 1762 mieszkania, prawie 40 procent więcej niż w roku 2020.

35 krotny wzrost nastąpił w budownictwie komunalnym i spółdzielczym, ale było to spowodowane głębokim zastojem tego rodzaju budownictwa. W2020 roku na Opolszczyźnie oddano do użytku tylko 3 mieszkania komunalne lub spółdzielcze. W roku 20212 – 106 mieszkań. Jest to zasługą gminy Nysa, która oddała do użytku liczące ponad 100 mieszkań osiedle przy ul. Franciszkańskiej.

Od stycznia do grudnia 2021 w województwie rozpoczęto budowę 4243 mieszkań. Tu przyrost wynosi 30 procent w porównaniu do roku 2020. Wydano także pozwolenie na budowę 121 mieszkań w budownictwie wielorodzinnym czyli komunalnych lub spółdzielczych.