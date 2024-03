Przedłużają się prace przy przebudowie wiaduktów i ulic na Pasiece w Opolu

Zakres prac

Poszerzany i pogłębiany jest też prześwit pod wiaduktem na ul. Powstańców Śląskich. Wcześniej robotnicy zburzyli stare wiadukty kolejowe i w ich miejsce postawili nowe. Wylali też nowe przyczółki. Po zakończeniu prac przejazd pod nim ma odbywać się równocześnie w dwóch kierunkach, powstanie również chodnik. Przypomnijmy, że do tej pory ruch odbywał się tam wahadłowo, a piesi korzystali z wąziutkiego chodnika.

Termin zakończenia prac przedłużony

Pierwotnie termin zakończenia prac zaplanowany był na koniec marca, ale już wcześniej informowaliśmy, że z pewnością uda się go dotrzymać. Firma INTOP, która z ramienia PKP Polskie Linie Kolejowe przebudowuje wiadukty nad ul. Powstańców Śląskich i pobliskie skrzyżowania, poinformowała właśnie o przedłużeniu robót do końca kwietnia. Do tego też czasu obowiązywać będzie zmiana organizacji ruchu na Pasiece.