26. rocznica powołania Uniwersytetu Opolskiego. Uroczyste obchody odbędą się w Auli Błękitnej Collegium Maius

Będzie dofinansowanie do in vitro w Opolu?

In vitro w Opolu. Para starająca się o dziecko mogłaby liczyć na 5 tys. zł dofinansowania do zabiegu. W budżecie Opola w skali roku przewidziano na to 400 tys. zł. Inicjatywa ma być głosowana na marcowej sesji rady miasta. Podobny projekt trzy lata temu odrzucono.