Pojadą zapalić znicze na grobach żołnierzy Andersa. Każdy może wesprzeć zbiórkę

Najgłośniejszym sukcesem Polaków podczas walk w Italii w czasie II wojny światowej było zdobycie blokującego aliantom drogę do Rzymu masywu Monte Cassino. Szlak bojowy dowodzonego przez generała Władysława Andersa 2 Korpusu Polskiego wiódł od Brindisi i Bar, poprzez Monte Cassino, Loreto i Ankonę aż do Bolonii. W maju obchodzić będziemy 80 rocznicę zdobycia kluczowej pozycji w drodze na Rzym.

Uroczystości w rocznicę zdobycia Monte Cassino odbywają się na polskim cmentarzu wojennym u podnóża sławnego klasztoru co roku, ale w tym roku to okrągła rocznica i organizatorzy chcą umożliwić udział w uroczystości wszystkim żyjącym jeszcze uczestnikom bitwy - a to jest zaledwie kilkanaście, mieszkających w rożnych częściach świata, osób. Ponad 2500 poległych w latach 1944-45 polskich żołnierzy jest pochowanych na czterech cmentarzach wojennych we Włoszech.

Harcerze, wolontariusze i dawni działacze „Solidarności” w maju 2024 r. pojadą dwoma busami do Włoch by wziąć udział w obchodach zdobycia Monte Cassino przez II Korpus Polski w 1944 r. Odwiedzą także polskie cmentarze wojenne w Bolonii i w Loreto.