300 plus, czyli wyprawka szkolna. Można już składać wnioski, program Dobry Start ruszył 1 lipca. Do jakiego wieku przysługuje 300 plus

Do jakiego wieku dziecka przysługuje świadczenie 300 plus

1 lipca rozpoczął się nabór wniosków do tegorocznego programu Dobry Start. Rodzice mogą dostać dofinansowanie w kwocie 300 zł na wyprawkę szkolną dla każdego uczącego się dziecka.

- W ramach programu „Dobry Start” bez względu na dochody rodzice mogą otrzymać jednorazowo 300 złotych na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów oraz wszelkiego wyposażenia niezbędnego do nauki w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych - informuje Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w Opolu.

Wnioski na nowy okres świadczeniowy 300 plus można składać od 1 lipca do 30 listopada 2023 roku. Jeśli ktoś złoży wniosek do końca sierpnia, 300 zł zostanie mu wypłacone najpóźniej do 30 września.