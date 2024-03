Młodzi inżynierowie odebrali dyplomy Politechniki Opolskiej. Zobacz zdjęcia z sobotniego dyplomatorium

- Cieszę się, że możemy uczcić wasze święto w tak uroczysty sposób – dodał prof. Andrzej Cichoń, dziekan wydziału elektrotechniki, automatyki i informatyki. – Gratulację należą się wam za wytrwałość, ale też za wybór trudnych kierunków studiów, jakimi są studia techniczne. Myślę, że jesteście dziś zadowoleni, bo rynek pracy na was czeka.

- Uzyskany dyplom to nie tylko dokument potwierdzający waszą wiedzę, kompetencje i umiejętności, ale także przepustka do dalszego rozwoju zawodowego i osobistego – mówiła z kolei dr Żaneta Grzywacz, prodziekan wydziału inżynierii produkcji i logistyki. – Abraham Lincoln stwierdził, że najlepszym sposobem na przewidzenie przyszłości jest jej stworzenie. Teraz to wy macie w swoich rękach moc kształtowania swojej przyszłości. Nie bójcie się wyzwań, sięgajcie po swoje marzenia.

Podczas sobotniego dyplomatorium, dyplomy inżynierskie odebrało ponad 70 absolwentów studiów pierwszego stopnia na Politechnice Opolskiej.