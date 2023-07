41. Międzynarodowa wystawa psów rasowych w Mosznej zakończona. Zobacz nagrodzone psie piękności

Organizatorem wystawy był Związek Kynologiczny oddział w Opolu. Impreza trwała trzy dni. Ściągnęła do parku przy zamku w Mosznej nie tylko hodowców, ale też tłumy widzów.

- Imprezę możemy uznać za udaną. To były trzy fantastyczne dni z pięknymi psami i z piękną pogodą - mówi Krzysztof Kania, wiceprzewodniczący zarządu Związku Kynologicznego oddział w Opolu. - Mieliśmy kilka wystaw, w tym wystawę o randze międzynarodowej. Do udziału w wydarzeniu zgłoszono 2073 psy, które oceniało międzynarodowe grono sędziowskie od Hiszpanii, przez Francję, Czechy, Słowację, Serbię i Polskę oczywiście.

- To pies pasterski z Podlasia, rasa zaganiająca. Psy rodzinne, towarzyskie, ale robią szum. Są głośne - sąsiedzi nas „kochają” – mówi hodowca. – Te psy powinny dużo biegać, ale nie zawsze chcą. Są niekłopotliwe, jeśli chodzi o wyżywienie. Jedzą wszystko, nic im nie szkodzi. Nasze są na surowych warzywach i mięsie.

Z takich właśnie wyjątkowych, rzadkich psich ras, w Mosznej można zobaczyć m.in.: charta kirgiskiego, moskiewskiego psa stróżującego, polskiego spaniela myśliwskiego czy american hairless terriera. Wydarzenie było okazją nie tylko do rywalizacji i zdobywania laurów, ale także prezentacji poszczególnych ras i hodowli.

Jeżeli chodzi o rasy, to oczywiście byli czworonożni przedstawiciele ras uznanych - od maleńkich psów rasy chihuahua, przez pudle, owczarki belgijskie, niemieckie, podhalańskie po wielkie dogi. Prezentowali się przedstawiciele ras nieuznanych, czyli nowych.

- Naszą hodowlę prowadzimy już prawie 20 lat. Od początku występujemy na ringu i to z sukcesami – mówi hodowca. - Nasz Sonik, który w Mosznej zdobył tytuł najlepszego juniora w swojej rasie, jest też wicetriumfatorem wystawy w Danii, która odbyła się miesiąc temu. Mamy również zdobywcę drugiego miejsca na wystawie światowej. W tym roku doczekaliśmy się z naszej hodowli pięciu interchampionów. Ale nie tylko o tytuły chodzi. Posiadamy pięć psów. Dzięki nim w domu jest szał - radość, zabawa, sama rozkosz.

- Pochodzę z Polski, jeden z moich psów, Bob, urodził się w polskiej hodowli Amoreno, więc ciągnie nas do ojczyzny – wyjaśnia Anna Larsen. - Shetlandami zauroczyłam się wiele lat temu. Wcześniej miałam jamnika, ale był zbyt rozhisteryzowany. Szukałam rasy spokojnej, niezbyt szczekającej, a shetland sheepdog ma właśnie takie cechy. Jest też łatwy w hodowli i mimo obfitej sierści, wcale nie trzeba go tak często czesać.

Finałową dziesiątkę, czyli best in show, oceniał sędzia z Hiszpanii. Zwyciężył owczarek australijski, który do Mosznej przyjechał ze Słowacji. Drugie miejsce zajął basenji, trzecie hawańczyk, a czwarte – czarny terier rosyjski.

W finale zalazły się także: west highland white terier, jamnik miniaturowy szorstkowłosy, dalmatyńczyk, seter szkocki gordon, hiszpański pies dowodny i wilczarz irlandzki.

W przyszłym roku wystawa też odbędzie się w Mosznej, ale w innym terminie, bo w przedostatni weekend kwietnia.