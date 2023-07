43. rocznica powstania Solidarności. Jedność społeczna, która trwa przez lata Mateusz Majnusz

Dariusz Brzęczek, przewodniczący zarządu NSZZ "Solidarność" Regionu Śląska Opolskiego.

Zbliża się ważna rocznica dla ludzi Solidarności i nie tylko - 43. rocznica powstania NSZZ "Solidarność", który odegrał kluczową rolę w walce o wolność i suwerenność Polski. Przewodniczący zarządu NSZZ "Solidarność" Regionu Śląska Opolskiego Dariusz Brzęczek, podkreśla, że obchody tej rocznicy to nie tylko czas celebracji, ale również okazja do podkreślenia trwałości wartości i idei Solidarności oraz dążenia do ich przekazania młodszym pokoleniom.