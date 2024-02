7. edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Aż trzy miliony na pomysły mieszkańców. Zgłoś swój!

- W poprzednich 6. edycjach głosowało aż pół miliona osób, a udało nam się zrewaluować aż 146 zadań. Dziś rozpoczynamy 7. edycję MBO. Na te cel mamy już standardowo przeznaczone 3 miliony. Zadania jak co roku będą subregionalne i powiatowe. Co ważne Zadania zgłaszamy tylko i wyłącznie elektronicznie poprzez specjalną stronę budżet.opolskie.pl. gdzie znajduje się formularz zgłoszenia zadania i gdzie można wygenerować listę poparcia. To dużo ułatwia, dzięki temu unikamy wielu błędów podczas zgłaszania zadań – mówi Agnieszka Okupniak , dyrektor Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu.

Od wtorku ( 27 lutego) do 25 marca mieszkańcy województwa opolskiego mogą zgłaszać swoje pomysły do Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Tak jak w latach poprzednich do podziału są 3 miliony złotych.

- Aby zgłosić zadanie trzeba wymyślić ogólny pomysł, nazwę i co bardzo ważne zebrać listę poparcia. Na zadanie powiatowe jest to 50 podpisów na zadanie subregionalne jest to 100 podpisów. Startujemy już teraz , aby cały proces przeprowadzić spokojnie, zgodnie z prośbami osób, które te zadania zgłaszają i osób, które te zadania realizują. Chcielibyśmy, aby już we wrześniu były znane wyniki głosowania – mówi Maja Michniewicz z Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu.

Zadania zgłaszamy do 25 marca, do godz. 15.30

Dodatkowo, również w tej edycji MBO, mieszkańcy, którzy chcą zgłosić swój pomysł do realizacji, a nie wiedza jak się do tego zabrać mogą skorzystać z pomocy Mobilnego Punktu Informacyjnego MBO.

Realizacja projektów rozpocznie się od stycznia 2025 roku.

We wtorek (27 lutego) rusza przyjmowanie pomysłów. Co jest ważne na tym etapie?

Prawidłowe i terminowe zgłoszenie projektu

Zebranie wymaganej liczny podpisów ( 100 dla zadania o zasięgu subregionalny i 50 dla zadania o zasięgu powiatowym, podpisy muszą być dołączone do wniosku0

Zgodność z kompetencjami województwa

Wskazanie korzyści dla regionu i mieszkańców

Określenie planowanego kosztu zadania (dla inicjatyw subregionalnych to kwota z przedziału 70 do 150 tysięcy złotych, a dla inicjatyw powiatowych od 500 do 100 tysięcy złotych.)