Afera narkotykowa w zakładzie karnym w Kluczborku. Funkcjonariusze trafią do więzienia. Jest wyrok w bulwersującej sprawie

Piotr S. przyjmował od osadzonych pieniądze za wnoszenie do więzienia i dostarczanie im amfetaminy i sterydów, a do tego posiadał 36,25 gramów amfetaminy, a także udzielał substancji psychotropowych innym strażnikom więziennym.

Skazany został także drugi funkcjonariusz więzienny Paweł K. Dawał on Piotrowi S. ziele konopi. Jak ustalono w śledztwie, było to co najmniej 40 gramów. Sąd Rejonowy w Kluczborku skazał go na 1500 zł grzywny i 500 zł nawiązki na rzecz „Monaru".