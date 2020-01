Aga Zaryan w Opolu. "Christmas Songs" w Sali Kameralnej NCPP [ZDJĘCIA]

Słuchaczy Aga Zaryan przeniosła w atmosferę pełną świątecznej aury i noworocznego uniesienia. Podczas "Christmas Songs" zabrzmiały m.in. radosne „Santa Claus Is Coming To Town”, „Jingle Bells”, które będą się uzupełniać z pełnym zadumy „Someday at Christmas” czy nastrojowym „The Christmas Song”.

Twórczość Agi Zaryan to kwintesencja tego, co najlepsze w historii jazzu, a zarazem kontynuacja tradycji legendarnych dokonań wokalistek jazzowych.

Artystka światowe uznanie zawdzięcza wyjątkowemu stylowi, smakowi i podejściu do śpiewania z charakterystyczną lekkością frazowania i ciepłym matowym tonem głosu.

Jest laureatką najważniejszych nagród w świecie muzycznym. Jej płyty sprzedają się w rekordowych nakładach, udowadniając, że ambicja i wysublimowany styl pozwalają dotrzeć do szerokiego grona publiczności. Artystka podbija serca publiczności koncertując na całym świecie. Aga Zaryan jest również aktywną działaczką społeczną, m.in: Ambasadorką PAH, sojuszniczką KPH. Za swoją działalność została wyróżniona nagrodą Gwiazda Dobroczynności 2017.