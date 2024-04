Najpopularniejszym autorem książek w Polsce jest pisarz z Opola. Jak komentuje to sam Remigiusz Mróz?

Jak komentuje to Remigiusz Mróz?

- Kiedy w 2017 roku pojawiłem się w rankingu najpoczytniejszych autorów za Sienkiewiczem i Kingiem, byłem pewien, że to jakiś absurdalny, odosobniony uśmiech losu, który będę wspominać do końca życia jako najpiękniejszy moment pisarskiej kariery - komentuje sam Remigiusz Mróz. - Kiedy w 2018 roku wylądowałem na drugim miejscu, przeskakując literackiego mentora i plasując się za wieszczem, miałem już pewność, że więcej się coś takiego nie powtórzy, bo wyczerpałem limit szczęścia. Wydawało mi się zresztą nierealne, by jakikolwiek żyjący polski autor był na szczycie – takie rzeczy po prostu nie miały racji bytu. A w dodatku ja? Nie tylko niemożliwe, ale też kompletnie niedorzeczne.

- W kolejnym roku uplasowałem się na pierwszym miejscu, przekonany, że to zwyczajny błąd, pomyłka statystyczna, żart kogoś z Biblioteki Narodowej, o którym zapomniano mnie uprzedzić. I mimo że od tamtej pory w jakiś niezrozumiały dla mnie sposób okupuję to miejsce, co roku mam dokładnie takie same przemyślenia – i co roku przed ogłoszeniem wyników Stanu czytelnictw" wydaje mi się, że to właśnie teraz nagle wybudzę się z tego niebywale pięknego, nierealnego snu - dodaje Remigiusz Mróz. - Ten sen tymczasem trwa – i to wyłącznie dzięki Wam. Dziękuję zatem za to, że nie muszę się przebudzać. I za to, że wspólnie tworzymy kolejne powieściowe światy, towarzyszymy kolejnym bohaterom i doświadczamy kolejnych żyć, które nie stałyby się naszym udziałem, gdyby nie książki.