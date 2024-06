Ale kozak z tego opolskiego kolarza! Patryk Stosz z Kluczborka miał kraksę, uciekł z karetki i dokończył wyścig kolarski

Dystans między Stoszem a zawodnikami był spory, ale po długiej pogoni udało mu się dobić do reszty. Niestety, nie wygrał, bo przyjechał na metę jako 35. zawodnik, ale wyścig ukończył.

- Zależało mi na utrzymaniu koszulki lidera, stąd też taka decyzja po upadku, by wstać i gonić – tłumaczy Patryk Stosz. - Zabrakło mi tylko 1 sekundy i aż 1 sekundy, by wygrać cały wyścig. Starałem się zrobić wszystko, by zrealizować swoje małe marzenie, lecz najwidoczniej nie było mi to dane.