Opole szykuje się do ugoszczenia kolarzy ścigających się w Tour de Pologne! Od rana w centrum miasta trwają prace przygotowawcze

Skutkuje to utrudnieniami na drodze. Od rana nieprzejezdna jest ulica Ozimska, na której kolarze będą finiszować.

Zanim jednak peleton wjedzie do Opola, będzie się poruszać drogą wojewódzką 378 do Grodkowa, gdzie jest premia lotna (około godziny14.10).

Z Grodkowa pojadą drogą 385 do Niemodlina (ok. 14.37) i dalej drogą 405 do Tułowic i Korfantowa (ok. 15.03). Z Korfantowa wyruszą DW 407 do Łącznika, gdzie na krótkim odcinku pojadą drogą 414 do Dębiny i skręcą w DW 409 do Mosznej, Strzeleczek, Dobrej i Krapkowic (planowany przyjazd 15.43). Z Krapkowic pojadą DW 409 do Gogolina (15.48).