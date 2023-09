Autobusem do Mosznej, pociągiem na lotnisko. Kandydaci KO mają pomysły na nowe połączenia komunikacyjne

Pierwszy z postulatów kandydatów KO to uruchomienie weekendowych autobusów z Opola do Mosznej. Radny Piotr Mielec zaznacza, że w ciągu tygodnia nie ma problemów z dojazdem tam komunikacją publiczną.

Nie jest to jednak możliwe w weekendy, a to właśnie w dni wolne od pracy najwięcej osób jest chętnych do zwiedzania pałacu.

- W sezonie wakacyjnym, który minął spotykaliśmy się z szeregiem uwag od turystów, że jest problem z dojazdem do zamku Moszna w weekendy. Sztandarowa atrakcja turystyczna naszego województwa jest dla wielu powodem, żeby pojechać tam nawet na cały dzień. Jedyne to, czego do tej pory brakuje to transport publiczny do tego miejsca. Chcemy taką możliwość stworzyć – mówi Piotr Mielec „szesnastka” na liście KO do sejmu w Opolu.

Zdaniem Piotra Mielca pomysł ten może zostać wprowadzony w życie od weekendu majowego 2024 roku. Połączenia miałyby być obsługiwane przez jednego z przewoźników przez cały sezon wakacyjny.