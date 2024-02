Nie można być za starym na harcerstwo. ZHR ma propozycję dla dorosłych o wrażliwości doktora Judyma Marcin Żukowski

"Kursy Judymowe przeznaczone są dla osób powyżej 25 roku życia, które chcą zorganizować lub wesprzeć swoją pracą środowiska harcerskie w małych miejscowościach. Słowem kurs jest adresowany dla osób o duszy i o wrażliwości doktora Judyma" - tłumaczą organizatorzy.

Mariusz wstąpił do harcerstwa mając dwóch nastoletnich synów. Nie żałuje i opowiada o swoich motywacjach. Jest jednym z wielu dorosłych, którzy dołączyli do ZHR mając młodzieńcze lata dawno za sobą. Propozycją dla dorosłych jest Kurs Judymowy - szkolenie dla osób powyżej 25. roku życia prowadzone od kilku lat w Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, które pozwala bliżej poznać harcerski model wychowania i specyficzny styl życia. To sposób na pozyskanie nowej, doświadczonej życiowo kadry lub świadomych partnerów wspierających działania środowisk harcerskich. Wszak takie będą Rzeczypospolite, jakie młodzieży chowanie.