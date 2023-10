Awaria sieci ciepłowniczej w Opolu już zażegnana. Nie ma problemu z dostawą ciepła

Zakłócenia w dostawie ciepła występowały w rejonie ulic: Akacjowej, Leszczynowej, Szafirowej, Dębowej, Mazowieckiej, Szczecińskiej, Gdańskiej, Łódzkiej, Wolnej, Ziemi Lubuskiej, Witosa Wincentego, Piotrkowskiej, Ozimskiej, Al. Solidarności, Jodłowej, Chocimskiej, Koszalińskiej, Górnej, Krzemienieckiej Batalionu Parasol, Batalionu Zośka, Bielskiej, Chełmskiej Cieszyńskiej, Głogowskiej, Grudzickiej, Jesionowej, Kaliskiej, Kaszubskiej, Kieleckiej ,Klonowej, Korczaka Janusza, Malinowej, Małopolskiej, Nowowiejskiej, Orzechowej, Poziomkowej, Rozmarynowej, Rzeszowskiej, Sarniej, Sieradzkiej, Skautów Opolskich, Sosnkowskiego Kazimierza, Szarych Szeregów, Tarnopolskiej, Tysiąclecia, Wiejskiej, Wilsona Thomasa, Wrzosowej, Zawiszaków oraz Zielonogórskiej.

- Na chwilę obecną nie występują zakłócenia w dostawie ciepła do odbiorców ECO SA w Opolu - informuje Tomasz Piętka, dyrektor ds. handlowych ECO. - Przyczyną wczorajszych zakłóceń była konieczność zlokalizowania wycieku czynnika grzewczego zarejestrowanego w systemach nadzoru ECO. Obecnie prowadzone są prace związane z usunięciem awarii, ale nie mają one wpływu na dostawy ciepła do mieszkań opolan. Dostaw ciepła pozbawionych jest kilku odbiorców przemysłowych i użyteczności publicznej w rejonie ul. Głogowskiej, jednak i te dostawy zostaną wkrótce przywrócone - dodaje dyrektor.