Bandyci byli wyjątkowo zuchwali i bezczelni. Wysadzili bankomat naprzeciwko komisariatu policji w Niemodlinie

Wysadzanie bankomatów jest już plagą

Sprawcy tych włamań często nie zostają ustaleni i złapani. Na terenie Polski działa co najmniej kilka grup „bankbomberów", zajmujących się procederem wysadzania bankomatów.

Sposób działania złodziei obrabiających bankomaty zawsze jest podobny: sprawcy wpuszczają gaz do urządzeń, doprowadzają do eksplozji, kradną pieniądze i uciekają z miejsca.

Jak działają sprawcy? Bandyci zawsze podkładają ładunki wybuchowe zawsze w głębokiej nocy, o godz. 2:00-3:00. Wpuszczają do bankomatu mieszankę gazów, a potem doprowadzają do wybuchu. Żeby zmniejszyć ryzyko złapania, działają w mniejszych miejscowościach, a do tego przenoszą się w inne części nie tylko Opolszczyzny, ale całej Polski.