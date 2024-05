Kradzieże samochodów na Opolszczyźnie. Pojazdy najczęściej rozbierane są na części

- Według policjantów operacyjnych, zajmujących się tego typu przestępczością, 43 kradzieże w roku ubiegłym to śladowa ilość w porównaniu do tego, co się działo jeszcze dekadę temu - komentuje podkomisarz Dariusz Świątczak, rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu.

Co ciekawe, z policyjnych statystyk wynika, że w latach 2022-2023 policjanci z Opolszczyzny odzyskali łącznie 183 pojazdy, podczas gdy na terenie województwa skradziono 113 aut. To efekt aktywności przestępców mieszkających na naszym terenie, którzy wyprawiają się po łupy poza Opolszczyznę. Przykładem jest choćby grupa zatrzymana w 2022 roku w rejonie Kluczborka. Przestępcy wyprawiali się do Wrocławia, żeby tam kraść samochody, którymi zaraz potem przyjeżdżali do „dziupli” pod Wołczynem, gdzie były rozmontowywane na części. Tam policjantom udało się odzyskać 7 pojazdów, jeszcze w całości.