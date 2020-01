Budowa obwodnicy Niemodlina. Trwa realizacja mostów i wiaduktów. Zima nie przerwała prac

Planowany termin oddania obwodnicy Niemodlina do ruchu to czwarty kwartał 2021 roku. Jej koszt wynosi 264 miliony złotych. Choć na budowie powinna trwać przerwa zimowa, to drogowcy nie przerwali prac.

Zgodnie z warunkami kontraktu, od 15 grudnia do 15 marca na budowie obwodnicy Niemodlina w ciągu drogi krajowej nr 46 trwa przerwa zimowa. Jednak korzystając z łagodnej zimy wykonawca prowadzi tam roboty. Co też ważne, prace prowadzone są przy przestrzeganiu wszelkich zasad dotyczących realizacji takich robót w okresie zimowym - zastrzega Agata Andruszewska z opolskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Aktualnie prowadzone są roboty drogowe w zakresie: odhumusowania, wykopów, nasypów, stabilizacji podłoża, dróg technologicznych, warstw mrozoochronnych i podbudów z kruszywa. Jednocześnie trwają prace mostowe na pięciu obiektach - mówi Agata Andruszewska. Planowany termin oddania obwodnicy Niemodlina do ruchu to czwarty kwartał 2021 roku. Jej koszt wynosi 264 miliony złotych. Pieniądze pochodzą z budżetu państwa i Unii Europejskiej. Czytaj także Niebawem ruszy budowa ważnej dla regionu obwodnicy

Będzie kolejna obwodnica Dobrodzienia. Umowa na budowę podpisana Wykonawcą obwodnicy jest konsorcjum firm Mota-Engil i Himmel i Papesch. Droga o długości około 11,5 kilometra ominie Niemodlin po południowej i wschodniej stronie. Na początkowym, blisko 5-kilometrowym odcinku, będzie to droga z układem pasów 2+1 (po jednym pasie w przeciwnym kierunku z dodatkowym do wyprzedania), natomiast przed węzłem Niemodlin rozpocznie się dwujezdniowy odcinek z dwoma pasami ruchu na każdej jezdni. Na trasie powstaną dwa węzły drogowe (Niemodlin i Sosnówka) oraz 18 obiektów inżynierskich. Największym z nich będzie most nad rzeką Ścinawą o długości 296 m. Obwodnica ma usprawnić ruch tranzytowy i w znaczny sposób skrócić czas przejazdu na kierunku Opole - Kłodzko, umożliwi też skomunikowanie z terenami inwestycyjnymi i wpłynie na rozwój gospodarczy terenów w sąsiedztwie drogi krajowej nr 46. Kalendarium 20 maja 2010 r. - złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

8 września 2010 r. – uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

24 maja 2018 r. – podpisanie umowy z wykonawcą - konsorcjum firm Mota-Engil i Himmel i Papesch

17 lipca 2019 r. – uzyskanie decyzji ZRID

17 lipca 2019 r. – uzyskanie decyzji ZRID

19 lipca 2019 r. – przekazanie placu budowy