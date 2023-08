Bukowe Berdo: klejnot Bieszczad na pięknych zdjęciach. Jak dojść na Bukowe Berdo, ile trwa marsz, czy można iść z psem?

Bieszczady to popularny kierunek wakacyjnych, urlopowych czy po prostu weekendowych wyjazdów. To jedna z ostatnich ostoi dzikiej przyrody w Polsce, łącząca w sobie uroki gór i lasów. Jednym z najpiękniejszych szlaków Bieszczad jest Bukowe Berdo – górska grań wijąca się wśród pięknych połonin. Zebraliśmy dla was praktyczne informacje o Bukowym Berdzie: jak tam dojść, jak długo trwa marsz, czy można iść z psem i gdzie przenocować? Obejrzyjcie także piękne zdjęcia ze szlaku – na pewno zachęcą was do zorganizowania własnej wycieczki na Bukowe Berdo.

Bukowe Berdo – najpiękniejszy szlak Bieszczad

Wakacje to dobry czas, by wybrać się na wycieczkę na Bukowe Berdo. To być może najpiękniejszy szlak Bieszczad, stosunkowo rzadko odwiedzany przez turystów. Jak dojść na Bukowe Berdo, ile czasu zajmuje przejście szlaku, czy można iść z psem i gdzie zanocować? Na te i więcej pytań dopowiadamy w naszym przewodniku: Bukowe Berdo na wakacje, urlop i weekend. Zajrzyjcie też do galerii pięknych zdjęć ze szlaku. Dorota Krynicka, za zgodą Bukowe Berdo to masyw górski w Bieszczadach, tuż przy granicy z Ukrainą. Grań Bukowego Berda to jeden z najpiękniejszych, jeśli nie faktycznie najpiękniejszy, szlak Bieszczad. Ciągnie się wśród trzech wzniesień (kulminacji), z których najwyższe osiąga 1311 m n.p.m. i nazywane jest samo albo Bukowym Berdem albo Połoniną Dźwiniacką.

Właśnie bujne, pełne kwiatów połoniny, tak charakterystyczne dla Bieszczad, stanowią o pięknie tego szlaku. Wiosną, latem i jesienią można tu oglądać wielkie bogactwo kwiatów i innych roślin, jak dzwonki szerokolistne, zarazę macierzankową czy jarzębinę. Drugą atrakcję Bukowego Berda są widoki. Z najwyższego wzniesienia tego pasma rozciąga się wspaniały widok przede wszystkim na północ i wschód, czyli tereny należące do Ukrainy. Na południu dostrzeżemy Krzemień, Szeroki Wierch i Halicz, na zachodnie Połoninę Wetlińską. Bukowe Berdo – mapa

Skąd nazwa Bukowe Berdo?

Berdo to starosłowiańskie określenie góry, natomiast „Bukowe” to prawdopodobnie przekręcone przez austriackich kartografów nazwisko dawnego właściciela tych terenów, Puka. Bukowe (Pukowe) Berdo oznacza więc po prostu „górę i połoniny należące do rodziny Puków”.

Jak dojść na Bukowe Berdo z Pszczelin, Mucznego i Wołosatego? Ile trwa marsz?

Marsz na Bukowe Berdo jest dość długi, co sprawia, że szlak, choć piękny, najczęściej nie jest tłoczny i można się na nim cieszyć niezmąconym kontaktem z przyrodą.

Przejście grani Bukowego Berda wymaga od turystów dość dobrej kondycji. Należy zabrać ze sobą dobrą mapę turystyczną (w okolicy przecina się wiele szlaków, wiodących w różne miejsca), a wycieczkę zacząć wcześnie, aby zdążyć pokonać trasę w obie strony. Wśród turystów najpopularniejsze są trzy szlaki, którymi można się dostać na grań i do najwyższego wzniesienia Bukowego Berda: Granią Bukowego Berda prowadzi niebieski szlak turystyczny z Pszczelin Widełek nad rzeką Wołosaty, którym można dojść do góry Krzemień i Otryt (sąsiedniego masywu górskiego). Dojście z Pszczelin Widełek do najwyższego szczytu Bukowego Berda może zająć ok. 4 godzin, trasa ma ok. 9,5 km długości. Szlak z Pszczelin na Bukowe Berdo - mapa: Z niebieskim łączy się żółty szlak, prowadzący z miejscowości Muczne na zboczu góry o tej samej nazwie (811 m n.p.m.). Przejście trasy z Mucznego na szczyt Bukowego Berda zajmuje ok. godziny lub dwóch, do pokonania jest nieco ponad 5,5 km.

Szlak z Mucznego na Bukowe Berdo - mapa: Można także udać się na Bukowe Berdo niebieskim szlakiem z miejscowości Wołosate. Trasę, liczącą ok. 6 km, można pokonać w dwie lub trzy godziny. Doliczając marsz czerwonym szlakiem z Ustrzyk Górnych, trasa przez Wołosate może zająć ok. 3 godzin. Szlak z Wołosatego na Bukowe Berdo - mapa: Czytaj też: Kolejka gondolowa w Solinie. Zobacz, jak budowano największą inwestycję w Bieszczadach [ZDJĘCIA]

Bukowe Berdo i Tarnica w czasie jednej wycieczki

Najbardziej zapaleni piechurzy mogą nawet przemaszerować po górach na trasie między Ustrzykami Górnymi a Mucznem przez Szeroki Wierch, Przełęcz pod Tarnicą i Goprowską, Krzemień i Bukowe Berdo. Ponieważ trasa prowadzi przez strefę nadgraniczną, należy mieć przy sobie dokument tożsamości na wypadek kontroli.

Z Bukowego Berda można też pomaszerować przez Przełęcz Goprowską i Krzemień aż na Tarnicę, najwyższy szczyt polskich Bieszczad (1346 m n.p.m.), by potem skręcić do Ustrzyk Górnych. Ta trasa ma długość ok. 11 km i jej pokonanie może zająć ok. 3 godzin. Szlak na Tarnicę - mapa:

Bukowe Berdo za opłatą. Cennik

Należy pamiętać, że Bukowe Berdo ciągnie się na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego, do którego wstęp jest płatny. Bilet całodzienny kosztuje 9 zł, ulgowy 4,50 zł. Bilety można kupić online na oficjalnej stronie internetowej parku. Czytaj też: Ciekawe atrakcje w Bieszczadach, których nie możesz przegapić. Odkryj piękno Bieszczadów w wakacje 2023

Czy można iść na Bukowe Berdo z psem?

Na teren Bieszczadzkiego Parku Narodowego nie wolno wprowadzać psów, co oznacza, że czworonogi nie mogą brać udziału w wycieczce na Bukowe Berdo.

Noclegi w pobliżu Bukowego Berda

Dobrą bazą wypadową do wycieczki na Bukowe Berdo są Ustrzyki Górne. Można stamtąd dostać się busem do Pszczelin i na Muczne.

W Ustrzykach Górnych nie brakuje także opcji noclegowych, a i w samym Mucznem można zatrzymać się w hotelu prowadzonym przy Centrum Promocji Leśnictwa (w sezonie wakacyjnym ok. 200-300 zł za noc w pokoju 2-osobowym), albo w którymś z pensjonatów, np. w Willi Arnika (przyjmuje na dłuższe pobyty, pokój 3-osobowy na 3 noce kosztuje ok. 1350 zł). W Mucznem, przy kościele, znajduje się też parking dla samochodów. Auto zostawić można także w Pszczelinach Widełkach.

Jak zwiedzać Bukowe Berdo bezpiecznie?

Bezpieczeństwo w górach. O czym należy pamiętać? Góry przyciągają turystów jak magnes i trudno się dziwić – są piękne i pełne atrakcji, od pięknych zakątków po fascynujące zabytki. Nie wolno jednak zapominać, że góry mogą być niebezpieczne. Należy wędrować po nich, stosując się do kilku zasad i zachowując zdrowy rozsądek. Co należy zabrać na wycieczkę w góry? Jakie są numery alarmowe? Czy można iść w góry z psem? Co oznaczają kolory górskich szlaków? Odpowiadamy na najważniejsze pytania, związane z wędrowaniem po górach. Jak uniknąć wypadku w górach? Sprawdź prognozę pogody i nie wybieraj się na wycieczkę przy niesprzyjających warunkach.

Zimą zawsze sprawdzaj przed wyruszeniem stopień zagrożenia lawinowego.

Pamiętaj, że jesienią i zimą dni są krótsze – sprawdź godzinę zachodu słońca i planuj wycieczkę tak, by nie iść przez góry po zmroku.

Wybierz trasę odpowiednią do swoich umiejętności, kondycji i doświadczenia. Zaplanuj dokładnie marsz i nie rozstawaj się z mapą. Wyrusz wcześnie, by noc nie zastała Cię w trasie.

Wybierz się na wycieczkę w towarzystwie. Co dwie głowy, to nie jedna.

Przed wyruszeniem na szlak poinformuj o swojej wyprawie personel schroniska lub hotelu. Jakie są numery alarmowe do wzywania pomocy w górach? W Polsce działa zintegrowany system ratownictwa górskiego. Numery, które powinien znać każdy turysta, wybierający się w góry, to: 601 100 300 – numer główny 985 – numer alarmowy 112 – numer ratunkowy Jakie aplikacje mobilne są najbardziej przydatne w górach? Ratunek – po uruchomieniu program automatycznie wybiera odpowiedni numer alarmowy (TOPR, GOPR albo MOPR lub WOPR) i przesyła ratownikom dane o lokalizacji telefonu. Dowiedz się więcej na temat tego, jak działa aplikacja Ratunek. Horská záchranná služba – słowacki odpowiednik polskiego Ratunku. Mapa Turystyczna – wyznacza najlepsze szlaki w górach, w zależności od potrzeb użytkownika. Podaje też odległości i przewidywany czas marszu. Traseo – oferuje interaktywne mapy z adnotacjami innych użytkowników i możliwość zakupu map do użycia offline. Monitor Burz – aplikacja podająca krótkoterminową prognozę pogody. Polskie Góry – po skierowaniu aparatu na horyzont, program wyświetla nazwy widocznych szczytów. SkiRaport – informuje o warunkach pogodowych na polskich stokach narciarskich. Dowiedz się więcej na temat tego, jakie aplikacje na telefon najbardziej przydadzą się w górach. Co zabrać na wycieczkę w góry? Warunki pogodowe w górach są różne o każdej porze roku i zmieniają się szybko. Jest jednak kilka rzeczy, które powinien mieć ze sobą i na sobie każdy turysta wybierający się w góry. Odpowiedni strój – buty za kostkę z grubym bieżnikiem, kurtka przeciwdeszczowa, sweter, nakrycie głowy. Zima także raki na buty i stuptuty chroniące nogawki przed przemoczeniem. Odpowiedni prowiant – zapas wody, suche zapasy w dostosowane od pory roku (np. latem mięso szybko się psuje). Zimą termos z gorącą zupą lub herbatą może nie tylko wzmocnić ciało, ale i podnieść morale turysty. Mapa – tradycyjna lub cyfrowa w telefonie, niezbędna do nawigacji. Apteczka – należy mieć ze sobą przynajmniej podstawowe przybory do opatrywania ran, skaleczeń i otarć, przydać się też może środek przeciwbólowy. Powerbank – jeśli posługujemy się telefonem do nawigacji, musimy zadbać o to, by urządzenie nie rozładowało się, kiedy akurat będzie najbardziej potrzebne. Zapas energii można przechować w powerbanku. Latarka – przydatna, jeśli zdarzy nam się zabawić w górach do wieczora. Kije trekkingowe – bardzo przydatne na trudniejszych szlakach, odciążają kolana zwłaszcza w czasie zejść. Co oznaczają kolory szlaków górskich? Szlaki górskie oznaczane są na mapach i w terenie różnymi kolorami. Nie wskazują one jednak – jak uważa wiele osób – poziomu trudności danego szlaku, lecz raczej jego długość i/lub funkcję. Oto objaśnienia poszczególnych kolorów szlaków: Czerwony – szlak główny, często wiedzie przez najbardziej popularne i atrakcyjne miejsca i szczyty Niebieski – szlak długodystansowy Zielony – szlak krótki, ale pełen atrakcyjnych turystycznie miejsc Żółty – droga dojściowa, np. do schroniska albo łącznikowa między szlakami Czarny – tak samo jak żółty; oznaczenie rzadko używane Dowiedz się więcej na temat kolorów oznaczeń szlaków górskich. Czy można iść w góry z psem? Można, ale tylko po wyznaczonych szlakach. W Tatrach to Droga pod Reglami i Dolina Chochołowska, w Beskidach np. Park Krajobrazowy Beskidu Małego i Śląskiego, wPieninach np. Wąwóz Homole,większość szlaków Karkonoskiego Parku Narodowego, szlaki Parku Krajobrazowego Gór Sowich, Jeleniowski Park Krajobrazowy w Górach Świętokrzyskich. Zapoznaj się z pełną listą szlaków, którymi można się udać w góry z psem.