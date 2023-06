Była to tylko formalność. Radni udzielili Arkadiuszowi Wiśniewskiemu wotum zaufania. Nie obyło się jednak bez krytyki prezydenta Opola

- Choć w liczbach i statystykach budżet Opola wygląda dobrze, to wystarczy posłuchać mieszkańców, którzy uważają, że tak kolorowo to już wcale nie jest. Co nam po tym, że mamy budżet przekraczający 1,3 mld zł, skoro brakuje pieniędzy na podstawowe potrzeby opolan. Za to pieniądze są na megalomańskie pomysły, które choć są duże, to są zupełnie niefunkcjonalne jak np. centra przesiadkowe – wyjaśnia Przemysław Pospieszyński, przewodniczący klubu PO w radzie miasta.