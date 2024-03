Cały opolski odcinek drogi ekspresowej S11 będzie gotowy już za kilka lat. Zobacz jej przebieg na trasie Olesno - Kluczbork - Byczyna

- Podpisaliśmy umowę na budowę 12,5-kilometrowego odcinka S11 pomiędzy Kępnem i Siemianicami - informuje Agata Andruszewska z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu. - To pierwszy z trzech odcinków 46-kilometrowej trasy, który będzie realizowany w najbliższym czasie.

Zobacz dokładny przebieg S11 w województwie opolskim na odcinku - Byczyna - Kluczbork - Olesno.

Na jakim etapie są kolejne odcinki planowanej drogi ekspresowej S11

- Ofertę firmy Polaqua wskazaliśmy jako najkorzystniejszą także w przetargu na realizację odcinka Siemianice – Gotartów o długości 22,7 km. Wartość tej oferty to 523.152.279 zł - mówi Agata Andruszewska. - Jeden z konkurentów złożył odwołanie od rozstrzygnięcia, jednak Krajowa Izba Odwoławcza w całości je odrzuciła i od podpisania umowy dzieli nas tylko otrzymanie pozytywnej opinii Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

- Jako najkorzystniejszą wskazano ofertę konsorcjum firm Kobylarnia i Mirbud. Jej wartość to 464.941.427 zł. Po odwołaniu KIO podtrzymała wybór tej oferty - informuje Agata Andruszewska.

Na trzeci odcinek S11 od Gotartowa – przez Kluczbork, aż do początku obwodnicy Olesna (10,5 km) wpłynęło 8 ofert.

Będzie to odcinek drogi S11 przez Byczynę, aż pod Kluczbork.

Jak wyglądać będzie kolejny opolski odcinek drogi ekspresowej S11

Kolejny odcinek drogi ekspresowej S11 połączy oddaną w lipcu 2023 r. do użytku obwodnicę Olesna z obwodnicą Kępna. Ten kawałek S11 będzie miał dokładnie 45,8 kilometra długości i dwa pasy ruchu w każdą stronę.

Kiedy gotowa będzie cała droga ekspresowa S11 na terenie województwa opolskiego

- Harmonogram zakłada oddanie do ruchu tego odcinka drogi ekspresowej w 2027 roku – mówi Rafał Pydych, dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu. – Domknie on całości S11 na Opolszczyźnie, która w sumie będzie miała 55 kilometrów na terenie województwa opolskiego.

Gotowa jest już obwodnica Olesna.

Została oddana do użytku w lipcu 2023 roku. Obwodnicą Olesna dwupasmowa droga jest tylko przy okazji, bo przede wszystkim jest to 25-kilometrowy kawałek drogi ekspresowej S11. Biegnie od granic województwa opolskiego i śląskiego (za wioską Łomnica) przez Olesno, aż do Kolonii Ciarka, w pobliżu Kluczborka.