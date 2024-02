Chcesz 800 plus na dzieci? Od 1 lutego można składać nowe wnioski. Sprawdziliśmy, kto musi to zrobić Redakcja

Świadczenie wychowawcze od początku 2024 r. wynosi 800 złotych na jedno dziecko. 123rf Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Od 1 lutego można już składać wnioski o świadczenie wychowawcze na nowy okres rozliczeniowy. Nowy okres rozpocznie się 1 czerwca, a skończy w maju 2025 r. Podpowiadamy, co trzeba zrobić, aby otrzymywać 800 plus i do kiedy trzeba złożyć nowy wniosek.