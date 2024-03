Ciemno, zimno i będzie bolało. Pątnicy wyjdą na 30 tras. Ekstremalna Droga Krzyżowa - trasy opolskie

W ramach tegorocznej edycji Ekstremalnej Drogi Krzyżowej przygotowano łącznie kilkadziesiąt tras we wszystkich powiatach naszego regionu. Część nocni pielgrzymi przeszli przed tygodniem, m.in. w Namysłowie i Głogówku. Na pozostałe 30 tras wyruszą w piątek 21 marca wieczorem. Ich długość waha się od 34 do 71 kilometrów.

EDK to stawianie sobie wymagań, choćby – powtarzając za św. Janem Pawłem II – inni od nas nie wymagali.

Musi boleć, byś opuścił swoją strefę komfortu i powiedział Bogu: jestem tutaj nie dlatego, że masz coś dla mnie zrobić, jestem, bo chcę się z Tobą spotkać – tłumaczą organizatorzy.

Każdy z uczestników wyrusza w drogę na własną odpowiedzialność. Należy przygotować sobie prowiant, dobre obuwie, odzież właściwą do nocnej, wielogodzinnej wędrówki, telefon komórkowy, latarkę, odblaski, opis trasy i rozważania. Ponadto należy poinformować bliskich o planowanym udziale w EDK, zapoznać się z przebiegiem trasy i zaplanować powrót do domu. Warto też zabrać drewniany krzyż, mapę okolicznych terenów, kijki do nordic walking.