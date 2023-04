Co można jeść w Wielki Piątek i ile posiłków? Post ścisły obowiązuje w dwa dni w ciągu roku

W jakie dni obowiązuje post? Kogo dotyczy?

W Środę Popielcową i Wielki Piątek wiernych obowiązuje post ścisły (jest to post ilościowy i jakościowy). Należy ograniczyć się do spożycia 3 posiłków, dwóch lekkich i jednego do syta. Takie zalecenie odnosi się do osób od 18. do 60. roku życia.

Obowiązuje również wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, jak w każdy piątek. To już od 14. roku życia do jego końca, wyjaśnia m.in. Diecezja Toruńska.

Środa 22 lutego 2023 roku to Środa Popielcowa, która rozpoczyna okres Wielkiego Postu. Zgodnie z kanonami 1251-1252 Kodeksu Prawa Kanonicznego, w Środę Popielcową obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post ścisły. „Oznacza to, że można spożyć trzy posiłki w ciągu dnia, w tym tylko jeden do syta” – wyjaśnia rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Leszek Gęsiak SJ.