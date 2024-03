Znowu ktoś truje orły w regionie? Pod Opolem znaleziono bielika w stanie agonalnym. Drugi nie żyje

Sprawa zgłoszona została do Opolskiego Centrum Leczenia i Rehabilitacji Dzikich Zwierząt „Avi", które zajęło się leczeniem bielika, który przeżył.

- Ptak przeszedł szereg badań. Wykazały one, że ma on uszkodzoną wątrobę co może wskazywać na zatrucie – mówi Marta Węgrzyn, założycielka fundacji „Avi” - Bielik ma też niedowład kończyn miednicznych i liczne rany na nogach, powstały one prawdopodobnie w wyniku ataków innych zwierząt w czasie kiedy bielik nie był już w stanie się obronić.