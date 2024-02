Cukry Nyskie mają 75 lat. Pierwsze markizy powstały w piwnicy

W poniedziałek ( 5 lutego) Spółdzielnia Pracy Cukry Nyskie obchodziła 75-lecie.W uroczystości z tej okazji wzięli udział pracownicy firmy oraz przedstawiciele gminy: Kordian Kolbiarz, burmistrz Nysy oraz Merek Rymarz, jego zastępca.

- Dla mojego taty i dla mnie Cukry Nyskie były drugim domem - wspominała podczas uroczystości Joanna Monasterska, córka pierwszego prezesa spółdzielni, Józefa Monasterskiego. - Był to człowiek, który miał wizję i udało mu się ją zrealizować. A wszystko zaczęło się w małej piwnicy w domu rodzinnym przy ul. Powstańców Śląskich. To tam powstały pierwsze markizy. Cieszę się, że firma ojca przetrwała do dzisiaj. On oraz Józef Łomozik bardzo dbali o ludzi, a zwłaszcza o kobiety - dodała.