Dajmy szansę 8-letniemu Wojtusiowi. Będzie festyn i zbiórka na leczenie niepełnosprawnego chłopca z Opola

W programie przewidziano m.in. bajkowe zabawy dla dzieci, profesjonalną sesję fotograficzną, strefę kulinarną – będzie wojskowa grochówka, wara cukrowa, popcorn i kiełbasa z grilla.

- Zapraszamy wszystkich skorych do pomocy do dołączenia w przygotowanie strefy gastronomiczne- można upiec ciasta, ciasteczka, zorganizować kiełbaski, bigos itp. A także w dniu festynu do zakupu smakołyków – mówi Teresa Momot, dyrektor niepublicznego żłobka „Raz, Dwa, Trzy!” w Opolu.