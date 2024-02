Dawid Tyszkowski wystąpi jako muzyczne odkrycie roku. Oszałamiająca kariera 21-latka z Wołczyna Mirosław Dragon

21-letni Dawid Tyszkowski z Wołczyna został jednym z pięciu nominowanych do Odkryć Empiku w kategorii Muzyka. Można go będzie oglądać już we wtorek (13 lutego) w telewizji na wielkiej gali muzycznej. 21-latek z Wołczyna robi w oszałamiająco szybkim tempie karierę muzyczną.