Dla strażaków ochotników roku 2023 był spokojniejszy. Zanotowali znaczny spadek interwencji

Rok 2023 był spokojniejszy od poprzedniego, przynajmniej pod względem ilości wyjazdów jednostek strażackich. Liczba interwencji spadła o 25 – 30 procent i to dość równomiernie na terenie całego województwa. W 2022 roku łącznie 13 tysięcy razy wysyłano jednostki OSP do wszelkiego rodzaju zdarzeń (do niektórych dużych pożarów czy wypadków nawet po kilka jednostek na raz).

W 2023 liczba wyjazdów ogółem zmalała do ok. 9,4 tysiąca. Liczba interwencji przy gaszeniu pożaru spadła w ciągu roku z 4,4 tysiąca do 2,8 tysiąca. Wyjazdów do miejscowych zagrożeń z prawie 8 tysięcy do 6,1 tys. Na podobnym poziomie utrzymała się liczba wyjazdów do fałszywych alarmów (595 w roku 2022, 548 w 2023). 21 jednostek OSP spoza Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego w ubiegłym roku nie wzięło ani razu udziału w akcji.