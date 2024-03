W wyborach nie wszędzie będzie wybór. W niektórych gminach jest tylko jeden chętny na burmistrza

Jeśli w międzyczasie nic się nie zmieni, to mieszkańcy dostaną karty do głosowania tylko z jednym nazwiskiem. Będą wtedy głosować „za” lub „przeciw”, a taki kandydat, żeby objąć funkcję będzie musiał uzyskać więcej niż połowę głosów „za” .

- Jeśli nie będę miał kontrkandydata, to będę tym bardziej apelował do mieszkańców by poszli na wybory - mówi Łukasz Jastrzembski, obecny burmistrz Leśnicy, który startuje w wyborach z ramienia Śląskich Samorządowców. - To dlatego, że poza wyborami na burmistrza, ludzie muszą wybrać jeszcze swoich radnych do gminy, powiatu, a także przedstawicieli do sejmiku województwa. Chciałbym, żeby frekwencja w wyborach przekroczyła 60 procent, jak stało się podczas ostatnich wyborów parlamentarnych.