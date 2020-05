Do szpitala wojewódzkiego i Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego trafił specjalistyczny sprzęt

Jednoparametrowy test Real-Time PCR jest przydatny szczególnie do diagnostyki pojedynczych pacjentów, w nagłych przypadkach. Dlatego w pierwszej kolejności będzie wykorzystywany do testowania pacjentów w stanach nagłego zagrożenia zdrowia lub życia trafiających do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

– Zestawy do konikotomii to urządzenia do szybkiego i doraźnego udrożnienia dróg oddechowych w sytuacji zadławienia się, duszenia, obrzęku, w sytuacji uszkodzenia dróg oddechowych. To ważne narzędzie do przywracania oddechu w trybie pilnym, ratowniczym – wyjaśnia wicemarszałek. – Zestawy posłużą nie tylko w walce z epidemią. To szansa na to, żeby nasze ratownictwo miało lepszy sprzęt, o wyższym standardzie, co przełoży się na nasze bezpieczeństwo - dodaje.

Wkrótce w OCRM pojawią się również dwie nowe karetki, w tym jedna tzw. bariatryczna, czyli przeznaczona do przewozu pacjentów z nadwagą.

- To urządzenia i sprzęt, które potrzebne są nie tylko teraz, ale i dla bezpiecznego i skutecznego działania w przyszłości – mówi Roman Kolek. - Zwracamy uwagę na konieczne certyfikaty, żeby unikać błędów, popełnianych w innych miejscach – dodaje.