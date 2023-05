Dwie reprezentantki z USK w Opolu w Radzie Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych

O wybraniu przedstawicieli do rady zdecydował krajowy zjazd KIDL, w którym wzięło udział ponad 200 specjalistów z całej Polski. Poza decyzją o wybraniu do rady KIDL dwóch specjalistek z opolskiego USK zjazd zdecydował też, że jedna z nich, Renata Mond-Paszek obejmie funkcję rzecznika praw diagnosty. To stanowisko będzie ona pełnić już po raz drugi.

- Moim zadaniem jest udzielanie wszelkiej pomocy diagnostom. Najczęściej są to sprawy sporne na linii pracodawca – pracownik, dotyczące prawa pracy. Ale zdarzają się też sytuacje losowe, np. gdy umiera ktoś spośród nas i zostawia rodzinę, małe dzieci, wymagającą wsparcia w trudnym dla nich czasie – opowiada Renata Mond-Paszek, do której rocznie trafia kilkadziesiąt próśb o różnego rodzaju wsparcie.