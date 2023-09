Dyrekcja LO nr 2 w Kędzierzynie-Koźlu przełożyła wyjście uczniów na seans "Zielonej granicy". Szkołę zalała ogólnopolska fala hejtu

- Zawsze tak robimy. To jest taka nasza procedura, bo zdanie rodziców jest dla nas wiążące – wyjaśnia Katarzyna Arciszewska-Stępień.

Po ogłoszeniu zorganizowanego wyjścia uczniów na „Zieloną granicę”, do szkoły zaczęły spływać zgody części rodziców, a jednocześnie część przedstawicieli rady rodziców wyrażała opinie mocno krytyczne.

- Nie zdawaliśmy sobie sprawy, że ta propozycja wywoła tak skrajne emocje - mówi dyrektor szkoły. - Nie jest tak, jak piszą media, jest to kłamstwo, że to byli wszyscy rodzice związani z PiS-em, jacyś radykalni działacze. Tak samo, jak wkładanie w moje usta stwierdzenia, że film jest kontrowersyjny. Nie widziałam go.