Dzień Serca w Opolu. 200 osób skorzystało z darmowych badań. Musieli przejść "ścieżkę profilaktyczną"

- Zorganizowaliśmy ścieżkę profilaktyczną od namiotu do namiotu, gdzie można było zbadać ciśnienie krwi, poziom cukru i cholesterolu, określić stan tętnic obwodowych. To podstawowe badania, które pozwalają określić ryzyko sercowo-naczyniowe, czyli prawdopodobieństwo zachorowania na poważną chorobę układu krążenia – mówi dr Piotr Feusette, zastępca kierownika oddziału kardiologicznego w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu. - Takie imprezy są po to, żeby lekarze mieli mniej pracy, a nasi pacjenci żyli dłużej i w lepszej kondycji.