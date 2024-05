Dzień Sportu w Opolu to był strzał w dziesiątkę! Setki mieszkańców niedzielę spędzają na sportowo

Marcin Sagan, naczelnik wydziału sportu Urzędu Miasta Opola, podkreśla, jak ważna jest ta inicjatywa dla miasta i jego mieszkańców.

- To już kolejny Dzień Sportu w Opolu. Organizujemy go co roku od 2014 roku, głównie z myślą o dzieciach i młodzieży, ale także o klubach sportowych. To one są solą tego przedsięwzięcia. Chcą pokazać swoją ofertę, zachęcić tych, którzy jeszcze nie trenują, do dołączenia do klubów – tłumaczy Marcin Sagan.