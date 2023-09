II Głuchołaski Bieg Górski. Kilkuset śmiałków rywalizowało pod okiem mistrza świata Bartłomieja Przedwojewskiego

Tradycja biegów służb mundurowych organizowanych w Głuchołazach jest bogata, ale rywalizacja prowadzonych w terenie górskim odbyła się po raz drugi. Wcześniejsze zawody były biegami ulicznymi. Postanowiono wykorzystać potencjał miejsca i zorganizować imprezę, która będzie wyróżniała się od innych biegów w regionie.

- Mamy świetny teren do tego, żeby każdy młody zawodnik mógł się sprawdzić i zobaczyć, jak wygląda bieganie po górach - przyznaje Bartłomiej Przedwojewski, mistrz świata w biegach górskich. - Chcemy pokazać ludziom, co to jest trial, bieganie po górach. Każdy, kto nie miał wcześniej do czynienia z biegami górskimi, a chciałby się przekonać, tutaj może to zrobić.