Dziewięćset tysięcy złotych dla szpitala klinicznego w Opolu. Pieniądze pójdą na zakup sprzętu

Ministerstwo Zdrowia przeznaczyło dotację na na doposażenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, którego zespół zajmuje się kwalifikacją i przygotowaniem potencjalnych dawców narządów.

- Po orzeczeniu śmierci mózgowej u pacjenta przesyłamy niezbędne dane medyczne do Poltransplantu - ogólnopolskiej instytucji powołanej do koordynacji działań w dziedzinie transplantacji. Następnie koncentrujemy się na optymalizacji funkcji narządów u zmarłego. Taka koordynacja to trwający kilkadziesiąt godzin proces, w który zaangażowani są przeszkoleni lekarze i pielęgniarki naszego oddziału - kontynuuje dr Gawda.