Elżbieta Dzikowska zwiedzała drewniane kościółki na Opolszczyźnie. Co się najbardziej podobało słynnej podróżniczce?

Elżbieta Dzikowska będą gościem w Opolu poprosiła o organizację objazdu po Opolszczyźnie szlakiem drewnianej architektury. Organizacją wizyty studyjnej zajął się OROT, który w tej kwestii współpracował z opolskim ratuszem.

Pierwszego dnia słynna podróżniczka odwiedziła Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach, a następnego - drewniane kościółki.

- Byliśmy w Laskowicach, Bierdzanach, Zakrzowie Turawskim, Oleśnie, Starym Oleśnie, Bąkowie, Radomierowicach, Gierałcicach i Kolanowicach - informuje Piotr Mielec, dyrektor OROT. - Nie we wszystkich miejscach udało się wejść do środka. Było tak na przykład w Bierdzanach, Starym Oleśnie i Gierałcicach. Ograniczyliśmy się do zwiedzania z zewnątrz.