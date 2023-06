Festiwal Opole 2023. Zespół Felivers zwycięzcą tegorocznych Debiutów. Na scenie nie mieli sobie równych. „Rock and roll nigdy nie umrze!”

"Felivers" to czteroosobowa formacja, składająca się z utalentowanych muzyków: Miłosza, Konrada, Wojtka i Cody'ego. Ich muzyka to fascynująca mieszanka stylów, gdzie rock łączy się z elementami muzyki rozrywkowej, tworząc niepowtarzalne brzmienie.

- Rock and roll nigdy nie umrze i my tego dopilnujemy. To są czasy prawdziwego rocka! Jesteśmy bardzo szczęśliwi, nie spodziewaliśmy się zwycięstwa. Już sama możliwość wystąpienia przed opolską publicznością była dla nas wielkim wyróżnieniem. A teraz wrócimy do domu z Karolinką! – tłumaczą członkowie Felivers.