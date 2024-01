Plac przed dworcem PKP w Opolu nosi imię piosenkarki Olgi „Kory” Sipowicz. To już oficjalne

W plebiscycie wzięło udział ponad 1500 opolan, a ponad 600 głosów, czyli 40 procent, zostało oddanych na „Korę”.

Głosowanie zbiegło się wówczas z 60. Krajowym Festiwalem Polskiej Piosenki oraz rozpoczęciem przebudowy tego placu i zamknięcia tematu związanego z budową centrum przesiadkowego Opole Główne.

Nie bez znaczenia był też fakt, co podkreślali radni, że w Opolu niewiele jest ulic czy skwerów, których patronką jest kobieta. Dzisiejsza uchwała radnych to krok, aby dążyć do równowagi w tym obszarze. Wśród rannych pojawił się nawet pomysł, aby na placu można było wysłuchać piosenek „Kory”.

Co do samej artystki, to ma ona z Opolem więcej punktów stycznych niż tylko słynny plac. To tutaj w 1980 roku publiczność usłyszała po raz pierwszy „Boskie Buenos” i „Żądzę pieniądza”, które otworzyły nowy rozdział w historii polskiego rocka.