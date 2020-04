Fotografowie zaśpiewali "Imagine". Niesamowite wykonanie hitu Johna Lennona na 52 głosy! Na ten pomysł wpadła opolanka Joanna Kogut

- Wszystko zaczęło się, jak to często bywa, zupełnie spontanicznie. Zasypiając pewnej nocy pomyślałam, że fajnie byłoby zrobić coś ciekawego, co doda trochę otuchy ludziom zamkniętym w czterech ścianach i zjednoczy przy okazji nasze fotograficzne środowisko, które przecież na co dzień ze sobą konkuruje. Napisałam więc posta na jednej z fotograficznych grup na Facebooku i czekałam na odpowiedzi - tłumaczy opolska fotografka Joanna Kogut.

- Rankiem, ku mojemu zaskoczeniu, powstała już nowa grupa, w której zebrały się osoby chcące wziąć udział w tej inicjatywie. Zdecydowaliśmy, że każdy z nas nagra się podczas śpiewania "Imagine", a całość zostanie zmontowana w jeden teledysk. Dodam, że nikt z nas nie śpiewa zawodowo, więc nasze "występy" wymagały przełamania nieśmiałości. Zobaczyliśmy też, jak wygląda nasza praca od drugiej strony i co czują nasi klienci stając przed obiektywem - dodaje z uśmiechem pani Joanna.