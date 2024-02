Garaże jeszcze kilka lat temu kosztowały 15–16 tysięcy. Dziś w Opolu są cztery razy droższe. Dzisiaj są przedmiotem pożądania

Według aktualnych ofert na popularnych portalach internetowych za murowany garaż w centrum Opola z prądem, a czasem nawet z założoną osobną księgą wieczystą, właściciele chcą od kupującego 50 do 60 tysięcy złotych. Metr kwadratowy wychodzi po 3 – 4 tysiące. Za takie pieniądze można kupić mieszkanie i to nawet w nowych budynkach w mniejszych miasteczkach Opolszczyzny. W innych miastach województwa ceny garaży też ostatnio bardzo poszybowały w górę. W Brzegu czy Kędzierzynie za stary, murowany garaż chcą 35 – 45 tysięcy. A za wynajem ok. 300 złotych miesięcznie.

Ceny w Opolu i tak nie należą do krajowej czołówki. W większych miastach dochodzą nawet do 100 tysięcy złotych, a w Krakowie czy Warszawie nawet do 200 tysięcy. Za miesięczną dzierżawę trzeba zapłacić 500 – 600 złotych. Wartość nowych samochodów rośnie, ludzie chcą zapewnić swoim samochodom bezpieczne miejsce. Rozrastają się i drożeją strefy płatnego parkowania. Rośnie też ilość aut na naszych ulicach. W Opolu zarejestrowanych jest ponad 140 tysięcy samochodów, więcej niż mieszkańców.