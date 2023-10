„Gaudeamus igitur” zabrzmiała w murach Uniwersytetu Opolskiego. Naukę rozpoczyna 9,5 tys. żaków. Z tego ponad 2600 na I roku

W nawiązaniu do jubileuszu jaki czeka opolską uczelnię rektor przypomniał trudne początki opolskiej uczelni, a trzydziestolecie, do którego powoli się zbliża się Uniwersytet Opolski określił „czasem spełniających się marzeń”.

- Nie wiem, czy Albert Einstein był inspiracją dla naszych poprzedników, gdy mówił „nie ma wielkiego czynu, który by nie powstał z jakiegoś wielkiego marzenia”. U progu nowego roku akademickiego i początku kolejnego dziesięciolecia i kolejnych dziesięcioleci wypada mi życzyć wszystkim Państwu nieograniczonej wyobraźni, która zainspiruje Was do nowatorskich działań we wszystkich obszarach akademickiego życia, albowiem wyobraźnia - idąc tokiem rozumowania Einsteina – jest w tym przypadku „ważniejsza od wiedzy” -stwierdził.