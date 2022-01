Historia Zorana ściska za serce. Amstaff z ciepłej kanapy trafił do schroniska dla bezdomnych zwierząt w Opolu

- Zoran próbował wchodzić swojemu panu na kolana, jakby licząc na to, że on zmieni jeszcze zdanie i zabierze go ze sobą - mówi Dorota Skupińska, kierowniczka Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Opolu. - Jego pan, po dopełnieniu formalności, odprowadził go do boksu, a psu świat rozpadł się na milion kawałków, bo dotąd to człowiek był dla niego gwarancją bezpieczeństwa. Długo patrzył za nim, pewnie wierząc, że ten koszmar zaraz się skończy. Widziałam już niejedno, ale taka scena, mimo lat doświadczenia, ściska za gardło.