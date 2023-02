Jeden test wykryje koronawirusa, grypę i RSV. Opolskie przychodnie korzystają z testów combo Mateusz Majnusz

Na test „3 w 1" kieruje lekarz POZ na podstawie badania i oceny stanu zdrowia pacjenta.

Okres jesienno-zimowy to zwykle czas wzrostu zachorowań na infekcje wirusowe układu oddechowego. Do tej pory zwykle był to sezon grypowy, od 2020 roku dołączył do niego COVID-19, a w tym roku znacznie wzrosła liczba zakażeń RSV, szczególnie wśród dzieci. Tak masowe zachorowania, wywoływane aż trzema różnymi patogenami: grypy, SARS-CoV-2 i RSV, określone zostały mianem tridemii.