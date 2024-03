Tu z okazji Dnia Kobiet badania zrobisz bez skierowania. Zadbaj o swoje zdrowie. Skorzystaj też z rad stylistki

Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu postanowiło zadbać o panie z okazji przypadającego 8 marca Dnia Kobiet. W najbliższy weekend będzie można z marszu wykonać badania, pozwalające wykryć raka szyjki macicy oraz raka piersi, ale też porozmawiać ze specjalistami.

- Chcemy, abyście przyszły do nas wykonać płynną cytologię (LBC) w połączeniu z testem na obecność HPV, a dla pierwszych 20 kobiet wykonamy profilaktyczne USG piersi – zachęca na swoim fanpage Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu.

HPV, czyli wirusy brodawczaka ludzkiego należy do najczęściej występujących u człowieka infekcji przenoszonych drogą płciową. Jak podaje Ministerstwo Zdrowia rocznie na świecie dochodzi do ok. 300 mln nowych zakażeń, które w większości są bezobjawowe i ulegają samowyleczeniu. Z szacunków wynika jednak, że kilka do kilkunastu procent przypadków może prowadzić do chorób, w tym do nowotworów złośliwych, np. do raka szyjki macicy.