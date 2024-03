Jezioro Otmuchowskie skurczy się ośmiokrotnie. Wędkarze boją się, że znikną ryby

Nadchodzi niska woda na Jeziorze Otmuchowskim

Od 15 marca, czyli od najbliższego piątku, do końca maja lustro wody zostanie obniżone do poziomu 206,7 metrów nad poziomem morza. 6 metrów niżej niż wynosi normalny poziom piętrzenia. To najniższy poziom możliwy w pozwoleniu wodnoprawnym, ostatnio tak nisko woda w jeziorze była w 1999 roku. Przy takim piętrzeniu wody będzie zaledwie 11 milionów ton, czyli 8 razy mniej niż normalnie. Linia brzegowa od strony Paczkowa cofnie się o 3-4 kilometry w stronę zapory czołowej i zatrzyma w okolicy bocznego przelewu w Ściborzu.